Türkler Çıldırmış Olmalı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Murat Aslan üstleniyor. Peki, Türkler Çıldırmış Olmalı filminin konusu ne? Türkler Çıldırmış Olmalı filminin oyuncuları kim?

TÜRKLER ÇILDIRMIŞ OLMALI FİLMİNİN KONUSU NE?

Türkiye'nin en varlıklı işadamı ailesi ile bir dünya seyahati yapacaktır. Ne yazık ki Güney Afrika açıklarında başlarına talihsiz bir bela gelir. Somalili korsanlar tarafından esir alınırlar. Korsanlar işadamı için Türkiye'den yüklü miktarda fidye istemektedir. Türk Hükümeti de işadamının kurtarılması için askeri bir tim gönderilmesine karar verir. Ancak bir diplomatın önerisi dikkate alınarak uluslararası ilişkilerin hassas dengesi sebebi ile bu iş için resmi bir tim değil de "Her Türk asker doğar" sözünden yola çıkarak yasadışı bir tim oluşturulur. Hükümlülerden oluşan ve şartlı tahliye anlaşması yapılan bu timde; Hanutçuluk yapan dolandırıcı Kuru Kadir, elektronik mühendisi ancak korsan CD basmaktan sabıkalı Korsan Ercüment, sokaklarda büyümüş, tek derdi ünlü bir şarkıcı olmak isteyen, düğün şarkıcısı Kirli Şahin, korkak kumarcı Kadırgalı Sarı Recep, kuru sıkı tabancaların namlularını delerek gerçek tabancaya çevirip satmaktan hüküm giyen Laz Mahmut, Başbakan dahil birçok üst düzey bürokratı dolandıran Mahsun Güler ve uluslararası birçok terör operasyonunu başarı ile yönetmiş ancak bir sebeple hapishaneye düşmüş Albay Mehmet Kara vardır. Bir hafta gibi kısa bir sürede operasyon için bu ekibi eğitmek, timin liderleri Albay Mehmet Kara ve onun güzelliği kadar sertliği ve disiplini ile de tanınan kızı, yüzbaşı Asena'ya düşer. Eğitimden sonra Somali'ye bırakılan ekip Somalili korsanlar ve Afrikalı yerliler ile mücadele ederler. Aslında bir yolunu bulup Afrika'dan kaçmayı düşünen ekip, Fahri Bey ve ailesi için istenen iki yüz milyon dolarlık fidyeyi duyunca fikir değiştirir. Artık tek bir amaçları vardır; Türkiye'nin en zengin işadamı ve ailesini kurtarıp yüklüce bahşiş almak. Afrika yerli kabilesinin şamanı eski uzman çavuş da onlara bu maceralarında yardımcı olacaktır. Bu arada Somalili korsanların lideri Adbul Hasbi Aden'de, Türk işadamı Fahri Bayer'in ve eşi Şenay Bayer'in kızları Tuğçe'ye aşık olur.

TÜRKLER ÇILDIRMIŞ OLMALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Peker Açıkalın

Önder Açıkbaş

Erdal Tosun

Kadir Çöpdemir

Ruhi Sarı

Tuba Ünsal

Timur Acar

Durul Bazan

TÜRKLER ÇILDIRMIŞ OLMALI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Türkler Çıldırmış Olmalı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.0 olarak belirlendi.