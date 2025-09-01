TV yayın akışı 1 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

1 Eylül Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Eylül Pazartesi tv yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aile Saadeti
03:00 Kardeşlerim
05:30 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aile Saadeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Ejder Yürek: İntikam
01:30 Ejder Yürek: İntikam
03:00 Poyraz Karayel
04:30 5N 1K
04:50 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Cengiz Han Destanı
NOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Efsane Futbol
01:30 İlk Buluşma
02:45 Her Yerde Sen
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Cenazemize Hoş Geldiniz
22:15 Şevkat Yerimdar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Tokatçı
01:30 Sosyete Şaban
03:00 Kezban Paris'te
06:00 Güzel Günler
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aşk Mevsimi
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:00 Belleville Polisi
01:00 Kral Kaybederse
02:00 Baba Ocağı
03:00 Türk Müziği
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Kiralık Aşk
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Çöpçüler Kralı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
00:00 3'te 3
00:30 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu
03:05 Alparslan: Büyük Selçuklu
05:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:20 Kara Tahta
08:30 Kaptan Pengu ve Arkadaşları
10:15 Kendi Düşen Ağlamaz
13:30 Seksenler
16:00 Set Sayısı
16:30 Türkiye - Slovenya
18:15 Set Sayısı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Muhteşem Yedili
TV8 YAYIN AKIŞI
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 İtiraf Et
02:30 Gazete Magazin
04:00 Gençlik Rüzgarı
05:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye