TV yayın akışı 1 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

1.09.2025 09:39:00
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Eylül Pazartesi günü tv yayın akışı...

1 Eylül Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Eylül Pazartesi tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aile Saadeti

03:00 Kardeşlerim

05:30 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aile Saadeti

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Ejder Yürek: İntikam

01:30 Ejder Yürek: İntikam

03:00 Poyraz Karayel

04:30 5N 1K

04:50 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Cengiz Han Destanı

NOW TV YAYIN AKIŞI 

00:00 Efsane Futbol

01:30 İlk Buluşma

02:45 Her Yerde Sen

04:00 Son Yaz

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Cenazemize Hoş Geldiniz

22:15 Şevkat Yerimdar

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

00:00 Tokatçı

01:30 Sosyete Şaban

03:00 Kezban Paris'te

06:00 Güzel Günler

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aşk Mevsimi

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Belleville Polisi

01:00 Kral Kaybederse

02:00 Baba Ocağı

03:00 Türk Müziği

04:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Kiralık Aşk

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Çöpçüler Kralı

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

00:00 3'te 3

00:30 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu

03:05 Alparslan: Büyük Selçuklu

05:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:20 Kara Tahta

08:30 Kaptan Pengu ve Arkadaşları

10:15 Kendi Düşen Ağlamaz

13:30 Seksenler

16:00 Set Sayısı

16:30 Türkiye - Slovenya

18:15 Set Sayısı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Muhteşem Yedili

TV8 YAYIN AKIŞI 

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 İtiraf Et

02:30 Gazete Magazin

04:00 Gençlik Rüzgarı

05:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

İlgili Konular: #yayın akışı #TV rehberi