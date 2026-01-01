TV yayın akışı 1 Ocak Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.01.2026 10:13:00
Haber Merkezi
Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Ocak günü tv yayın akışı...

Image

ATV YAYIN AKIŞI 

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Oscar Çöllerde

10:35 Adanın Büyüsü

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Jurassic World

22.30 Jurassic World

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Zootropolis: Hayvanlar Şehri

12.45 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kıskanmak

19.00 Now Ana Haber

20.00 Recep İvedik 2

22.30 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07.45 Japon İşi

09.45 Eltilerin Savaşı

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Tur Rehberi

22.15 Tur Rehberi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Aramızda Kalsın

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

22.30 Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.25 Kalk Gidelim

09.25 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.05 Kasaba Doktoru

17.00 Rafadan Tayfa 4 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Ferdinand

TV8 YAYIN AKIŞI

06.00 Tuzak

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Zahide Yetiş’le Sence?

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

