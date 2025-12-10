TV yayın akışı 10 Aralık Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Aralık günü tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kuruluş Orhan

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Eşref Rüya

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kıskanmak

19.00 Now Ana Haber

20.00 Sakıncalı

23.15 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06.00 Yeni Gelin

08.15 Bu Sabah

10.00 Sandık Kokusu

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Rüya Gibi

23.00 Veliaht

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07.00 Kiralık Aşk

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06.20 Kalk Gidelim

09.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.35 Kasaba Doktoru

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?

22.00 Kasırga

TV8 YAYIN AKIŞI 

06.00 Tuzak

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Zahide Yetiş’le Sence?

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

