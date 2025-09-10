Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 10 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

10.09.2025 09:36:00
Haber Merkezi
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Eylül Çarşamba günü tv yayın akışı...

10 Eylül Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Eylül Çarşamba tv yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:30 - Arka Sokaklar

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Eşref Rüya

23:30 - Çiçero

02:00 - Poyraz Karayel

04:30 - Kuzey Güney

TRT1 YAYIN AKIŞI 

05:43 – İstiklal Marşı

05:45 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:35 - Kara Tahta

09:20 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

15:35 - Teşkilat

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Ajan | Yabancı Sinema

22:30 - Gönül Dağı

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 – Güzel Günler

08:00 - Bu Sabah

10:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 - Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – İyi Bir Aile Değiliz

22:00 - Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 - İstanbullu Gelin

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 – En Güzel Bölüm

17:30 - Söz

19:00 – Star Haber

20:00 – Sahipsizler / Yeni Bölüm

01:00 - Baba Ocağı

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Gözleri Karadeniz

16:00 - Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Can Borcu

23:20 - Gözleri Karadeniz

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 – Tuzak

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)

08:30 – Oynat Bakalım

09:30 - Gel Konuşalım

11:15 - MasterChef Türkiye

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

NOW YAYIN AKIŞI 

07:30 - İlk Bakış

08:30 – İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)

10:00 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - Yasak Elma

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 - Karagül

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 – Prestij Meselesi

22:45 - Şevkat Yerimdar

01:00 - İlk Buluşma

