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TV yayın akışı 11 Temmuz Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 11 Temmuz Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

11.07.2025 09:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 11 Temmuz Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Temmuz Cuma günü tv yayın akışı...

11 Temmuz Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Temmuz Cuma tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

05:50 Bir Küçük Gün Işığı

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:30 Bir Gece Masalı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

11:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Dünyalar Savaşı: Saldırı

22:00 Dünyalar Savaşı: Saldırı

NOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 Now ana haber

20:00 Sil Baştan Kaynanam  

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Eyvah Eyvah

STAR TV YAYIN AKIŞI

05:00 Erkenci Kuş

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Ateşböceği

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Kod 355

TRT YAYIN AKIŞI

05:45 Balkan Ninnisi

08:25 Kod Adı Kırlangıç

09:40 Kasaba Doktoru

13:00 Seksenler

14:25 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

10:00 MasterChef Türkiye

15:30 İşte Benim Stilim

20:00 MasterChef Türkiye

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