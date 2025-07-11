TV yayın akışı 11 Temmuz Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

11 Temmuz Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Temmuz Cuma tv yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
05:50 Bir Küçük Gün Işığı
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:30 Bir Gece Masalı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
11:00 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Dünyalar Savaşı: Saldırı
22:00 Dünyalar Savaşı: Saldırı
NOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 Now ana haber
20:00 Sil Baştan Kaynanam
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Eyvah Eyvah
STAR TV YAYIN AKIŞI
05:00 Erkenci Kuş
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Ateşböceği
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Kod 355
TRT YAYIN AKIŞI
05:45 Balkan Ninnisi
08:25 Kod Adı Kırlangıç
09:40 Kasaba Doktoru
13:00 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
10:00 MasterChef Türkiye
15:30 İşte Benim Stilim
20:00 MasterChef Türkiye