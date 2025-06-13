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TV yayın akışı 13 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 13 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

13.06.2025 10:00:00
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Haber Merkezi
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TV yayın akışı 13 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Haziran Cuma günü tv yayın akışı...

13 Haziran Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Haziran Cuma tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

NOW YAYIN AKIŞI: Her Şey Aşk İçin 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Kocan Kadar Konuş  20:00 

KANAL D YAYIN AKIŞI:  Arka Sokaklar  20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Şendul Şaban 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI:  Survivor 2025 20:00 

TRT1 YAYIN AKIŞI:  Bumblebee 20:00

ATV YAYIN AKIŞI:  Robin Hood 20:00


NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Her Şey Aşk İçin

22:15 Çift Kişilik Oda

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Şendul Şaban

22:15 En Büyük Şaban

STAR TV YAYIN AKIŞI


07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Kocan Kadar Konuş

22:00 Dizi

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Robin Hood

22:30 Güven Bana


TV8 YAYIN AKIŞI


06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025

TRT 1 YAYIN AKIŞI


08:45 Kod Adı Kırlangıç

09:55 Kasaba Doktoru

13:00 Turgay Başyayla İle...

14:10 Seksenler

15:25 Teşkilat

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Bumblebee


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