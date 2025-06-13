TV yayın akışı 13 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

13 Haziran Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Haziran Cuma tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

NOW YAYIN AKIŞI: Her Şey Aşk İçin 20:00

STAR TV YAYIN AKIŞI: Kocan Kadar Konuş 20:00

KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar 20:00

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Şendul Şaban 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00

TRT1 YAYIN AKIŞI: Bumblebee 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Robin Hood 20:00





NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış



08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat



10:45 Yasak Elma



13:30 En Hamarat Benim



16:30 Karagül



19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber



20:00 Her Şey Aşk İçin



22:15 Çift Kişilik Oda

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri



09:00 Neler Oluyor Hayatta



11:00 Yaprak Dökümü



13:30 Gelinim Mutfakta



16:30 Aşk-ı Memnu



19:00 Kanal D Ana Haber



20:00 Arka Sokaklar





SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi



09:00 Aşk Laftan Anlamaz



12:00 Bahar



15:00 Kızılcık Şerbeti



18:25 Show Ana Haber



20:00 Şendul Şaban



22:15 En Büyük Şaban





STAR TV YAYIN AKIŞI



07:00 Güne Başlarken



09:45 Sana Değer



13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak



16:15 Aramızda Kalsın



19:00 Star Haber



20:00 Kocan Kadar Konuş



22:00 Dizi

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri



08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor



10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert



13:00 Gün Ortası



14:00 Mutfak Bahane



16:00 Esra Erol'da



19:00 ATV Ana Haber



20:00 Robin Hood



22:30 Güven Bana







TV8 YAYIN AKIŞI



06:00 Dizi



07:15 Ebru ile 8'de Sağlık



09:00 Gel Konuşalım



10:55 Survivor Panorama



12:30 İşte Benim Stilim



16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz



20:00 Survivor 2025

TRT 1 YAYIN AKIŞI



08:45 Kod Adı Kırlangıç



09:55 Kasaba Doktoru



13:00 Turgay Başyayla İle...



14:10 Seksenler



15:25 Teşkilat



19:00 Ana Haber



19:55 İddiaların Aksine



20:00 Bumblebee



