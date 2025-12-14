TV yayın akışı 14 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

14 Aralık akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Aralık yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 Gözleri KaraDeniz
13.50 Kuruluş Orhan
17.00 Vanguard
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Güller ve Günahlar
18.30 Kanal D Haber
20.00 Maymunlar Cehennemi: Savaş
22.45 Dünya’nın Kurtuluş Günü
NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Kıskanmak
16.00 Sahtekarlar
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Sahtekarlar
23.45 Efsane Futbol
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
08.00 Keloğlan Aramızda
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Japon İşi
15.30 Rüya Gibi
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09.00 Hayat Bazen Tatlıdır
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Sahipsizler
19.00 Star Haber
20.00 Hababam Sınıfı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.35 Ege’nin Hamsisi
08.25 Mehmed: Fetihler Sultanı
11.45 Enine Boyuna
13.00 Yurda Dönüş
14.05 Gönül Dağı
17.30 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Oynat Bakalım
08.45 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
17.30 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm