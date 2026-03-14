TV yayın akışı 14 Mart Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

14.03.2026 09:16:00
14 Mart 2026 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 14 Mart Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 14 Mart Cumartesi yayın akışı...

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.43 İstiklal Marşı

06.45 Kalk Gidelim

09.40 Kur'an'ın Mesajı

10.10 Kod Adı Kırlangıç

11.30 Selam

12.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

15.30 Kur'an'ın Mesajı

16.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17.45 Ramazan Sevinci

19.30 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 İkizler Memo - Can

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Uzak Şehir

15:45 Eşref Rüya

18:00 Bir Ramazan Akşamı

19:00 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Güller ve Günahlar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 7 Evlat 2 Damat

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası

14:45 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV YAYIN AKIŞI

06:20 Zembilli

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Yerli Dizi - Tekrar

13:00 Sinema

15:20 Yerli Dizi - Tekrar

17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

19:40 atv Ana Haber

20:00 A.B.İ

TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sefirin Kızı

09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

11:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Pelin ve Tahsin Mutfakta

16:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

19:00 Star Haber

20:00 Boneyard

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Halef: Köklerin Çağrısı

15:45 Doktor: Başka Hayatta

18:15 Avrupa'dan Anadolu'ya: Köprüler

19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sahtekarlar

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Tuzak

08:00 Oynat Bakalım

08:30 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

16:30 Survivor Panorama / Canlı

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

