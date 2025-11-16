TV yayın akışı 16 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

16 Kasım akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Kasım yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm)
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Güller ve Günahlar
23:15 Uzak Şehir
02:00 Poyraz Karayel
04:45 Üç Kız Kardeş
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı
05:55 Benim Güzel Ailem
08:25 Gönül Dağı
11:45 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Yurda Dönüş
14:05 Taşacak Bu Deniz
17:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat
00:15 3'te 3
01:35 Taşacak Bu Deniz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:30 Bereketli Topraklar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Bereketli Topraklar
23:15 Bereketli Topraklar
02:00 Veliaht
04:15 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber – Canlı
20:00 Çarpıntı
00:15 Kral Kaybederse
03:00 Yüksek Sosyete
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Kuruluş Orhan
15:30 Aynadaki Yabancı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Gözleri Karadeniz
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)
10:00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)
14:15 İtiraf Et
16:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin
04:00 Gençlik Rüzgarı
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Kıskanmak
16:00 Sahtekarlar
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Sahtekarlar
23:30 Kıskanmak