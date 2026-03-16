16.03.2026 09:23:00
Haber Merkezi
TV yayın akışı 16 Mart Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

16 Mart 2026 Pazartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. Bugün hangi kanalda ne var? İşte, 16 Mart Pazartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

16 Mart Pazartesi günü televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve filmleri ile 16 Mart Pazartesi günü tv kanallarının yayın akışı belli oldu. İşte, bugünkü program rehberi...

ATV YAYIN AKIŞI 

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

18.40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19.40 atv Ana Haber

20.00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel

21.00 Kim Milyoner Olmak İster?  

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 İkizler Memo-Can

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.15 Arda’nın Ramazan Mutfağı

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.00 Bir Ramazan Akşamı

19.00 Kanal D Ana Haber

19.30 Kadir Gecesi Özel

21.00 Uzak Şehir

NOW TV YAYIN AKIŞI 

07.30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13.20 En Hamarat Benim

16.30 Doktor: Başka Hayatta

17.50 Refika’yla Özlediğimiz Ramazanlar

19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 Doktor: Başka Hayatta

23.15 Kıskanmak

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10.45 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Son Hesaplaşma

22.00 Suçlular Takımı

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07.00 Sefirin Kızı

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

18.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

23.30 Sevdiğim Sensin

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06.50 Kalk Gidelim

08.45 Adını Sen Koy

10.00 Kur’an’ın Mesajı

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.20 Dengi Dengine

15.50 Kur’an’ın Mesajı

16.20 Vefa Sultan

17.45 Ramazan Sevinci

19.35 Ana Haber

20.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

23.45 Vefa Sultan

TV8 YAYIN AKIŞI 

 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

