TV yayın akışı 16 Mart Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

16 Mart Pazartesi günü televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve filmleri ile 16 Mart Pazartesi günü tv kanallarının yayın akışı belli oldu. İşte, bugünkü program rehberi...
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
18.40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19.40 atv Ana Haber
20.00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel
21.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo-Can
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.15 Arda’nın Ramazan Mutfağı
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.00 Bir Ramazan Akşamı
19.00 Kanal D Ana Haber
19.30 Kadir Gecesi Özel
21.00 Uzak Şehir
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13.20 En Hamarat Benim
16.30 Doktor: Başka Hayatta
17.50 Refika’yla Özlediğimiz Ramazanlar
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Doktor: Başka Hayatta
23.15 Kıskanmak
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10.45 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Son Hesaplaşma
22.00 Suçlular Takımı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Sefirin Kızı
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
18.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
23.30 Sevdiğim Sensin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.50 Kalk Gidelim
08.45 Adını Sen Koy
10.00 Kur’an’ın Mesajı
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.20 Dengi Dengine
15.50 Kur’an’ın Mesajı
16.20 Vefa Sultan
17.45 Ramazan Sevinci
19.35 Ana Haber
20.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
23.45 Vefa Sultan
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026