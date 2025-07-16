TV yayın akışı 16 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

16 Temmuz Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Temmuz Çarşamba tv yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Yok Artık 2
18:00 16 Temmuz Destanı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Cash Out 2
22:20 Aile Saadeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Password
23:15 Triyas Dünyası
01:00 Tiryas Dünyası
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz
00:15 İlk Buluşma
02:15 İnadına Aşk
04:00 Kefaret
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Hükümet Kadını
22:15 Şabaniye
00:00 Hükümet Kadını
01:45 Şabaniye
03:30 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım
22:30 Yol Arkadaşım
00:30 Sultan
02:15 Aramızda Kalsın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:20 Kod Adı Kırlangıç
10:30 Kasaba Doktoru
13:00 Seksenler
14:05 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gönül Dağı
22:45 Son Sefer
01:40 Kim Gitsin?
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
10:00 MasterChef Türkiye
15:30 İşte Benim Stilim
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 İşte Benim Stilim