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TV yayın akışı 16 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 16 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

16.07.2025 09:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 16 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Temmuz Çarşamba günü tv yayın akışı...

16 Temmuz Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Temmuz Çarşamba tv yayın akışı...

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ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Yok Artık 2

18:00 16 Temmuz Destanı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Cash Out 2

22:20 Aile Saadeti

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Password

23:15 Triyas Dünyası

01:00 Tiryas Dünyası

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NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Yetenek Sizsiniz

00:15 İlk Buluşma

02:15 İnadına Aşk

04:00 Kefaret

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Hükümet Kadını

22:15 Şabaniye

00:00 Hükümet Kadını

01:45 Şabaniye

03:30 Kızılcık Şerbeti

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STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Yol Arkadaşım

22:30 Yol Arkadaşım

00:30 Sultan

02:15 Aramızda Kalsın

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TRT 1 YAYIN AKIŞI 

09:20 Kod Adı Kırlangıç

10:30 Kasaba Doktoru

13:00 Seksenler

14:05 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Gönül Dağı

22:45 Son Sefer

01:40 Kim Gitsin?

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TV8 YAYIN AKIŞI 

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

10:00 MasterChef Türkiye

15:30 İşte Benim Stilim

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 İşte Benim Stilim

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