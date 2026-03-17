TV yayın akışı 17 Mart Salı! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 17 Mart Salı! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

17.03.2026 09:12:00
TV yayın akışı 17 Mart Salı! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

17 Mart 2026 Salı günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. Bugün hangi kanalda ne var? İşte, 17 Mart Salı günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

17 Mart Salı günü televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Salı gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve filmleri ile 17 Mart Salı günü tv kanallarının yayın akışı belli oldu. İşte, bugünkü program rehberi...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - İkizler Memo - Can

09:00 - Neler Oluyor Hayatta

11:00 – Yaprak Dökümü

13:15 - Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:45 – Arka Sokaklar

18:00 - Bir Ramazan Akşamı

19:00 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – Beyaz'la Joker

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:43 – İstiklal Marşı

06:45 - Kalk Gidelim

08:45 - Adını Sen Koy

10:00 - Kur'an'ın Mesajı

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:20 - Dengi Dengine

15:50 - Kur'an'ın Mesajı

16:20 - Vefa Sultan

17:45 - Ramazan Sevinci

19:35 – Ana Haber (Canlı)

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:45 - Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası

12:30 – Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber (Canlı)

20:00 – Yol Arkadaşım 2

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Sefirin Kızı

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 - Pelin ve Tahsin Mutfakta

18:15 - Erkenci Kuş

19:00 – Star Haber (Canlı)

20:00 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 - Aile Saadeti

08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 - Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol'da

18:40 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:40 – atv Ana Haber (Canlı)

20:00 - A.B.İ.

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 – Tuzak

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 - Gel Konuşalım

12:30 - Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın / Yeni Bölüm

16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 - Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 - İlk Bakış

08:00 – Çalar Saat

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 – Kıskanmak

17:50 - Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 – Kıskanmak

