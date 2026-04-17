TV yayın akışı 17 Nisan Cuma! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

Haftanın beşinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 17 Nisan Cuma yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Hükümet Bey
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09.o0 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Arka Sokaklar
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Kıskanmak
19.00 Now Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Sefirin Kızı
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral Sen İstersen
17.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.30 Beni Böyle Sev
09.25 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Hayallerinin Peşinde
14.00 Benim Adım Melek
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Taşacak Bu Deniz
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30Survivor Ekstra
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Ada Günlüğü