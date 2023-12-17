Kardeşlerim dizisinin Şengül'ü Fadik Sevin Atasoy diziden ayrıldı mı? Fadik Sevin Atasoy kimdir?

Yayınlanma: 17.12.2023 - 18:31

Güncelleme: 17.12.2023 - 18:31

Kardeşlerim dizisi cumartesi günü atv ekranlarında tutkunları ile buluştu. 110'uncu bölümü için ekran karşısına geçen izleyicileri dizinin sevilen karakterlerinden Şengül'ün yer almaması şaşırttı. Peki, Kardeşlerim dizisinin Şengül'ü Fadik Sevin Atasoy diziden ayrıldı mı? İşte ayrıntılar...

ŞENGÜL DİZİDEN AYRILDI MI?

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Şengül karakteri ile tanınan Fadik Sevin Atasoy'un son bölümde yer almaması izleyicilerin gözünden kaçmadı. Dizinin başarılı oyuncularından Atasoy'un dizinin son bölümde neden yer almadığı ve diziden ayrılmadığı konusunda yapım şirketinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

FADİK SEVİN ATASOY KİMDİR?

1975'te Ankara'da doğdu. Kendisi gibi oyuncu olan babası Sönmez Atasoy Erzincanlı, annesi Emel Göksu Gürcü göçmenidir. Fadik ismini babasının, o doğduğu sırada sahnelediği Fadik Kız adlı oyundan almıştır. Küçüklüğünden beri radyoda ve TRT'de birçok çocuk programında yer almıştır.

1998'de Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi mezun oldu. Yine aynı üniversitede yüksek lisansını burslu olarak tamamladı. Daha sonra Devlet Tiyatroları'na girdi ve burada 6 yıl boyunca hizmet verdi. Ayrıca burada idarecilik de yaptı. 2000 yılında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu oyuncu olarak çalışmaya başladı. İngiltere, Fransa, Rusya ve Bulgaristan'da tiyatro üzerine eğitim aldı ve buralarda çalışmalar yaptı. İngilizce, İtalyanca, Almanca, Fransızca ve Bulgarca konuşabilmektedir.