TV yayın akışı 18 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

18.11.2025 09:48:00
Haber Merkezi
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Kasım günü tv yayın akışı...

18 Kasım akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Kasım yayın akışı...

Image

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 – Aldatmak

08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Gözleri KaraDeniz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:48 – İstiklal Marşı

05:50 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:40 – Kalk Gidelim

09:25 – Adını Sen Koy

10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler

14:30 – Taşacak Bu Deniz

17:45 – Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 – Yeni Gelin 

08:15 – Bu Sabah 

10:00 – Sandık Kokusu 

12:30 – Gelin Evi 

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Güldür Güldür Show 

00:15 – Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – İstanbullu Gelin 

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer 

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen 

16:15 – Söz

19:00 – Star Haber

20:00 – Kral Kaybederse 

00:15 – Sahipsizler 

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 – Neler Oluyor Hayatta? 

11:00 – Yaprak Dökümü 

14:00 – Gelinim Mutfakta 

16:45 – Uzak Şehir 

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Gurbetçi Şaban

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Halef: Köklerin Çağrısı

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kıskanmak

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Kıskanmak

22:30 Halef: Köklerin Çağrısı

02:00 Ben Leman

04:15 İnadına Aşk

05:00 Kefaret

06:00 Karagül

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Zahide Yetiş ile Sence?

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

19.45 MasterChef Türkiye

22.45 İspanya- Türkiye

