TV yayın akışı 18 Nisan Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

18.04.2026 09:13:00
18 Nisan 2026 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 18 Nisan Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 18 Nisan Cumartesi yayın akışı...

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:40 Vuslat

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:25 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Bir Zamanlar İstanbul

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Şakir Paşa Ailesi

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Bihter

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kiralık Aşk

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

17:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Banker Bilo

