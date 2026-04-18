TV yayın akışı 18 Nisan Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 18 Nisan Cumartesi yayın akışı...
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:40 Vuslat
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Bir Zamanlar İstanbul
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Şakir Paşa Ailesi
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Bihter
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kiralık Aşk
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
17:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Banker Bilo