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TV yayın akışı 18 Temmuz Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 18 Temmuz Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

18.07.2025 08:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 18 Temmuz Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Temmuz Cuma günü tv yayın akışı...

18 Temmuz Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Temmuz Cuma tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Dönerse Senindir

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kirpi Sonic

22:00 Aman Reis Duymasın

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

11:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuralsız Sokaklar

22:00 Mira: Yıldızlar Savaşı

NOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Yaşam Koçu

22:00 Çift Kişilik Oda

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Eyvah Eyvah 2

22:15 Ay Lav Yu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Ateşböceği

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Tatlı Dillim

22:15 Kocan Kadar Konuş

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 Balkan Ninnisi

08:20 Kod Adı Kırlangıç

09:40 Kasaba Doktoru

13:00 Seksenler

14:35 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Gönül Dağı

23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

TV8 YAYIN AKIŞI

04:00 Gazete Magazin Yaz

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

14:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

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