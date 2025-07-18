TV yayın akışı 18 Temmuz Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

18 Temmuz Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Temmuz Cuma tv yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Dönerse Senindir
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kirpi Sonic
22:00 Aman Reis Duymasın
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
11:00 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
22:00 Mira: Yıldızlar Savaşı
NOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yaşam Koçu
22:00 Çift Kişilik Oda
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Eyvah Eyvah 2
22:15 Ay Lav Yu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Ateşböceği
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Tatlı Dillim
22:15 Kocan Kadar Konuş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 Balkan Ninnisi
08:20 Kod Adı Kırlangıç
09:40 Kasaba Doktoru
13:00 Seksenler
14:35 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gönül Dağı
23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
TV8 YAYIN AKIŞI
04:00 Gazete Magazin Yaz
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
14:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye