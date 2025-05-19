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TV yayın akışı 19 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 19 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

19.05.2025 09:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 19 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Mayıs Pazartesi günü tv yayın akışı...

19 Mayıs Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Mayıs Pazartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Uzak Şehir 20:00

NOW YAYIN AKIŞI: Atatürk 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Organize İşler 2 Sazan Sarmalı 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Görev Başında 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Kadın Kral 20:00


TRT 1 yayın akışı 

06.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06.45 Hangimiz Sevmedik

09.30 Anıtkabir'den Naklen Yayın

09.50 Hangimiz Sevmedik

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.30 Bir Dönüm Noktası "19 Mayıs 1919"

15.00 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"

17.40 Lingo Türkiye

20.00  Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi


STAR TV yayın akışı

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16.15 Aramızda Kalsın

20.00 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı

22.30 Kocan Kadar Konuş: Diriliş  

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir


ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kadın Kral TV'de ilk / Yabancı Sinema

22: 45 Bir Gece Masalı


TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım / Canlı

10:55 Survivor Panorama / Canlı

12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 İşte Benim Stilim


NOW TV (FOX TV) yayın akışı 

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.45 En Hamarat Benim

16.45 Karagöl

20.00 Atatürk


SHOW TV yayın akışı 

08.00 Bu Sabah

10.00 Kızılcık Şerbeti

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Aslan Yılmaz’la Vazgeçme

20.00 Görev Başında

22.00 Çırak

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