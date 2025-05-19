TV yayın akışı 19 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

19 Mayıs Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Mayıs Pazartesi tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Uzak Şehir 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Atatürk 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Organize İşler 2 Sazan Sarmalı 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Görev Başında 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Kadın Kral 20:00
TRT 1 yayın akışı
06.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.45 Hangimiz Sevmedik
09.30 Anıtkabir'den Naklen Yayın
09.50 Hangimiz Sevmedik
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.30 Bir Dönüm Noktası "19 Mayıs 1919"
15.00 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"
17.40 Lingo Türkiye
20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
STAR TV yayın akışı
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16.15 Aramızda Kalsın
20.00 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı
22.30 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Mutfak Bahane
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Kadın Kral TV'de ilk / Yabancı Sinema
22: 45 Bir Gece Masalı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
10:55 Survivor Panorama / Canlı
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim
NOW TV (FOX TV) yayın akışı
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.45 En Hamarat Benim
16.45 Karagöl
20.00 Atatürk
SHOW TV yayın akışı
08.00 Bu Sabah
10.00 Kızılcık Şerbeti
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Aslan Yılmaz’la Vazgeçme
20.00 Görev Başında
22.00 Çırak