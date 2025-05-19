TV yayın akışı 19 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Mayıs Pazartesi günü tv yayın akışı...

19 Mayıs Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Mayıs Pazartesi tv yayın akışı... GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR? KANAL D YAYIN AKIŞI: Uzak Şehir 20:00 NOW YAYIN AKIŞI: Atatürk 20:00 STAR TV YAYIN AKIŞI: Organize İşler 2 Sazan Sarmalı 20:00 SHOW TV YAYIN AKIŞI: Görev Başında 20:00 TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 TRT 1 YAYIN AKIŞI: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20:00 ATV YAYIN AKIŞI: Kadın Kral 20:00

TRT 1 yayın akışı 06.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye 06.45 Hangimiz Sevmedik 09.30 Anıtkabir'den Naklen Yayın 09.50 Hangimiz Sevmedik 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse 13.15 Seksenler 14.30 Bir Dönüm Noktası "19 Mayıs 1919" 15.00 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü" 17.40 Lingo Türkiye 20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

STAR TV yayın akışı 07:00 Güne Başlarken 09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer 13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak 16.15 Aramızda Kalsın 20.00 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı 22.30 Kocan Kadar Konuş: Diriliş KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Kavak Yelleri 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:30 Gelinim Mutfakta 16:45 Arka Sokaklar 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 Uzak Şehir

ATV YAYIN AKIŞI 08: 00 Kahvaltı Haberleri 10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13: 00 atv Gün Ortası 14: 00 Mutfak Bahane 16: 00 Esra Erol'da 19: 00 atv Ana Haber 20: 00 Kadın Kral TV'de ilk / Yabancı Sinema 22: 45 Bir Gece Masalı

TV8 YAYIN AKIŞI 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm 08:30 Gel Konuşalım / Canlı 10:55 Survivor Panorama / Canlı 12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm 20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm 00:15 Survivor Ekstra / Canlı 01:30 İşte Benim Stilim

NOW TV (FOX TV) yayın akışı 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat 10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün 12.30 Yasak Elma 13.45 En Hamarat Benim 16.45 Karagöl 20.00 Atatürk

SHOW TV yayın akışı 08.00 Bu Sabah 10.00 Kızılcık Şerbeti 12.30 Gelin Evi 15.00 Didem Aslan Yılmaz’la Vazgeçme 20.00 Görev Başında 22.00 Çırak