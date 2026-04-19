TV yayın akışı 19 Nisan Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın yedinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 19 Nisan Pazar yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 Bebek Firarda
13.50 Çakallarla Dans 3
15.40 A.B.İ
17.00 Servet Operasyonu
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Haber
20.00 Güller ve Günahlar
23.15 Beyaz’la Joker
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Kıskanmak
16.00 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Serçenin Gözyaşı
22.30 Halef: Köklerin Çağrısı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07.00 Delikanlı
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Delikanlı
15.30 Kızılcık Şerbeti
18.25 Ana Haber
20.00 Delikanlı
22.45 Avanak Abdi
STAR TV YAYIN AKIŞI
08.00 Çirkin
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Sevdiğim Sensin
19.00 Star Haber
20.00 Çirkin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.50 Beni Böyle Sev
09.30 Diriliş Ertuğrul
11.45 Enine Boyuna
13.00 Yaşam Başka Yerde
13.30 Cennetin Çocukları
15.45 Aslan Hürkuş 3
17.30 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Çin Seddi
21.45 3’te 3
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
16.30 Survivor Panorama
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026