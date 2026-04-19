TV yayın akışı 19 Nisan Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 19 Nisan Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

19.04.2026 09:19:00
Haber Merkezi
TV yayın akışı 19 Nisan Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

19 Nisan 2026 Pazar günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 19 Nisan Pazar günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın yedinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 19 Nisan Pazar yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Bebek Firarda

13.50 Çakallarla Dans 3

15.40 A.B.İ

17.00 Servet Operasyonu

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Uzak Şehir  

18.30 Kanal D Haber

20.00 Güller ve Günahlar

23.15 Beyaz’la Joker

NOW TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Kıskanmak

16.00 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Serçenin Gözyaşı

22.30 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07.00 Delikanlı    

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Delikanlı

15.30 Kızılcık Şerbeti

18.25 Ana Haber

20.00 Delikanlı

22.45 Avanak Abdi

STAR TV YAYIN AKIŞI

08.00 Çirkin

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Sevdiğim Sensin

19.00 Star Haber  

20.00 Çirkin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.50 Beni Böyle Sev

09.30 Diriliş Ertuğrul

11.45 Enine Boyuna

13.00 Yaşam Başka Yerde

13.30 Cennetin Çocukları

15.45 Aslan Hürkuş 3

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Çin Seddi

21.45 3’te 3

TV8 YAYIN AKIŞI 

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

16.30 Survivor Panorama

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

