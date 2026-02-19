TV yayın akışı 19 Şubat Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

Haftanın dördüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Perşembe gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu 19 Şubat Perşembe yayın akışı listesini sizler için hazırladık. İşte, bugünkü program rehberi...
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.23 İstiklal Marşı
06.25 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
07.20 Kalk Gidelim
09.15 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.20 Seksenler
14.15 Vefa Sultan
15.30 Kur'an'ın Mesajı
16.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
19.05 Ana Haber
19.45 İddiaların Aksine
19.50 Maç Önü
20.45 Fenerbahçe - Nott'm Forest | UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması
23.00 Shkendija - Samsunspor | UEFA Konferans Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması
01.00 Vefa Sultan
03.10 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04.55 Sahur Bereketi
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:00 Gelinim Mutfakta
18:00 Bir Ramazan Akşamı
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Arka Sokaklar
02:00 Beyaz'la Joker
03:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
00:15 Bekir Köse İle Ramazan Geceleri
02:00 Kızılcık Şerbeti
05:00 Bahar
ATV YAYIN AKIŞI
06:40 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Kuruluş Orhan
02:45 HZ. Muhammed: Allah'ın Elçisi / Yabancı Sinema
03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
09:30 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:30 Nur Viral İle Sen İstersen
17:15 En Güzel Bölüm
17:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Sevdiğim Sensin
00:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:00 Sefirin Kızı
03:30 Dr. Selman Okumuş İle Mukabele
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Halef: Köklerin Çağrısı
17:45 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Halef: Köklerin Çağrısı
00:00 Yeraltı
02:45 Şevkat Yerimdar
04:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
06:30 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru İle 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım / Canlı
12:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım