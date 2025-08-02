TV yayın akışı 2 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

2 Ağustos Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Ağustos Cumartesi tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Yabancı Damat (Tekrar)
08:30 – Konuştukça (Yeni Bölüm)
09:45 – Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)
13:00 – Kara Murat: Kara Şövalyeye Karşı
14:45 – Kara Murat: Kara Şövalyeye Karşı
16:30 – Kuralsız Sokaklar (Tekrar)
18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 – Mahalleden Arkadaşlar
22:15 – Çiçero
00:45 – Çiçero
03:00 – Zalim İstanbul (Tekrar)
05:00 – Müzik Arası
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:35 – Hayallerinin Peşinde
06:20 – Yedi Numara
07:55 – Hayatımın Neşesi
10:30 – Türk Sineması: Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 2: Dinozorlar Çağı
12:15 – Yeşil Deniz
13:50 – Mehmed: Fetihler Sultanı
16:55 – Yabancı Sinema: Kurt ve Aslan
19:00 – Ana Haber
20:00 – Yabancı Sinema: Pembe Panter 2
21:50 – Yabancı Sinema: Savaş Gemisi
23:50 – 3’te 3
01:05 – Yabancı Sinema: Savaş Gemisi
02:40 – Yeşil Deniz
03:10 – Mehmed: Fetihler Sultanı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Siyah Kalp (Tekrar)
08:00 – Vurun Kahpeye
10:00 – Cumartesi Sürprizi (Canlı)
13:00 – Yıldızlar Da Kayar
15:30 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
18:25 – Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)
20:00 – Güldür Güldür Show (Tekrar)
23:45 – Mutluluk Zamanı
01:30 – Yıldızlar Da Kayar
03:30 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar – Altyazılı)
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 – Menajerimi Ara (Tekrar)
11:00 – Hanım Köylü (Tekrar)
13:30 – Aramızda Kalsın (Tekrar)
16:15 – Kiralık Aşk (Tekrar)
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Yabancı Film: Büyük Felaket
22:00 – Yabancı Film: Büyük Felaket
00:00 – Aramızda Kalsın (Tekrar)
02:00 – Kiralık Aşk (Tekrar)
04:00 – Türk Müziği (Tekrar)
05:00 – Erkenci Kuş (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 – Gençliğim Eyvah
09:00 – Zembilli
12:00 – Yabancı Sinema: Orman Çocuğu
14:00 – Güven Bana
16:00 – Aile Saadeti
19:00 – ATV Ana Haber (Canlı)
20:00 – Yabancı Sinema: Vanguard
22:20 – Yabancı Sinema: Gece ve Gündüz
00:30 – Yabancı Sinema: Gece ve Gündüz
02:30 – Bir Gece Masalı
05:00 – Ateş Kuşları
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kirli Sepeti
13:00 Yasak Elma
16:15 Şevkat Yerimdar
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ailenin Şerefi
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin
15:45 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye