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TV yayın akışı 2 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 2 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

2.08.2025 09:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 2 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Ağustos Cumartesi günü tv yayın akışı...

2 Ağustos Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Ağustos Cumartesi tv yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Yabancı Damat (Tekrar)

08:30 – Konuştukça (Yeni Bölüm)

09:45 – Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)

13:00 – Kara Murat: Kara Şövalyeye Karşı

14:45 – Kara Murat: Kara Şövalyeye Karşı

16:30 – Kuralsız Sokaklar (Tekrar)

18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 – Mahalleden Arkadaşlar

22:15 – Çiçero

00:45 – Çiçero

03:00 – Zalim İstanbul (Tekrar)

05:00 – Müzik Arası

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:35 – Hayallerinin Peşinde

06:20 – Yedi Numara

07:55 – Hayatımın Neşesi

10:30 – Türk Sineması: Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 2: Dinozorlar Çağı

12:15 – Yeşil Deniz

13:50 – Mehmed: Fetihler Sultanı

16:55 – Yabancı Sinema: Kurt ve Aslan

19:00 – Ana Haber

20:00 – Yabancı Sinema: Pembe Panter 2

21:50 – Yabancı Sinema: Savaş Gemisi

23:50 – 3’te 3

01:05 – Yabancı Sinema: Savaş Gemisi

02:40 – Yeşil Deniz

03:10 – Mehmed: Fetihler Sultanı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 – Siyah Kalp (Tekrar)

08:00 – Vurun Kahpeye

10:00 – Cumartesi Sürprizi (Canlı)

13:00 – Yıldızlar Da Kayar

15:30 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

18:25 – Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)

20:00 – Güldür Güldür Show (Tekrar)

23:45 – Mutluluk Zamanı

01:30 – Yıldızlar Da Kayar

03:30 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar – Altyazılı)

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 – Menajerimi Ara (Tekrar)

11:00 – Hanım Köylü (Tekrar)

13:30 – Aramızda Kalsın (Tekrar)

16:15 – Kiralık Aşk (Tekrar)

19:00 – Star Haber (Canlı)

20:00 – Yabancı Film: Büyük Felaket

22:00 – Yabancı Film: Büyük Felaket

00:00 – Aramızda Kalsın (Tekrar)

02:00 – Kiralık Aşk (Tekrar)

04:00 – Türk Müziği (Tekrar)

05:00 – Erkenci Kuş (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 – Gençliğim Eyvah

09:00 – Zembilli

12:00 – Yabancı Sinema: Orman Çocuğu

14:00 – Güven Bana

16:00 – Aile Saadeti

19:00 – ATV Ana Haber (Canlı)

20:00 – Yabancı Sinema: Vanguard

22:20 – Yabancı Sinema: Gece ve Gündüz

00:30 – Yabancı Sinema: Gece ve Gündüz

02:30 – Bir Gece Masalı

05:00 – Ateş Kuşları

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Kirli Sepeti

13:00 Yasak Elma

16:15 Şevkat Yerimdar

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ailenin Şerefi

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin

15:45 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

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