Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 2 Haziran Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 2 Haziran Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

2.06.2026 09:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TV yayın akışı 2 Haziran Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

2 Haziran Salı günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 2 Haziran Salı günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Haftanın ikinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 2 Haziran Salı yayın akışı...

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Beyoğlu Güzeli

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 atv Ana Haber

20:00 A.B.İ.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

07.25 Balkan Ninnisi

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.10 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Daha 17

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Daha 17

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Kuzey Yıldızı

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20:00 Aile Arasında

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Sen Çal Kapımı

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Müstakbel Damat

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

12:30 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler

İlgili Konular: #trt #tv yayın akışı #TV rehberi