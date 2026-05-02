TV yayın akışı 2 Mayıs Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 2 Mayıs Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

2.05.2026 09:16:00
Haber Merkezi
TV yayın akışı 2 Mayıs Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

2 Mayıs 2026 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 2 Mayıs Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 2 Mayıs Cumartesi yayın akışı...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 Keloğlan

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Japon İşi

15.00 Delikanlı

18.00 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

07.30 Beni Böyle Sev

08.15 Kod Adı Kırlangıç

11.55 Yaşam Başka Yerde

10.00 Hayallerinin Peşinde

11.00 Yaşam Başka Yerde

11.20 3’te 3

15.40 Mehmed: Fetihler Sultanı

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 İstanbullu Gelin

09:00 Benim Tatlı Yalanım

11:00 Sevdiğim Sensin

14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15:30 Çirkin

19:00 Star Haber

20:00 Otel Transilvanya 4 Transformanya

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12.15 Kamera Arkası

12.45 Halef: Köklerin Çağrısı

16.00 Yeraltı

19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Başka Bir Sen

KANAL D YAYIN AKIŞI

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda’nın Mutfağı

14.00 Güller ve Günahlar

16.30 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Güller ve Günahlar

ATV Yayın Akışı 

07:30 ATV HAFTA SONU

10:00 A.B.İ.

13:20 Kuruluş Orhan

16:30 Cem Karaca’nın Gözyaşları

19:00 ATV Ana Haber

20:00 A.B.İ.

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 Oynat Bakalım

08:30 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

16:30 Survivor Panorama

20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler

