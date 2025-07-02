TV yayın akışı 2 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

2 Temmuz Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Temmuz Çarşamba tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Password 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Osman Pazarlama 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Salako 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Korkusuz Korkak 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00
TRT1 YAYIN AKIŞI: Yardımcı Oyuncu 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Aile Saadeti 20:00
ATV yayın akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kader Oyunları
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16.30 Bir Gece Masalı
19.00 atv Ana Haber
20.00 Aile Saadeti
22.45 Cennete Bilet
TV8 yayın akışı
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
10.00 MasterChef Türkiye
15.30 İşte Benim Stilim
20.00 MasterChef Türkiye
TRT 1 yayın akışı
05.45 Balkan Ninnisi
08.25 Kod Adı Kırlangıç
09.40 Kasaba Doktoru
13.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14.10 Seksenler
15.15 Teşkilat
19.00 Ana Haber
20.00 Yardımcı Oyuncu
21.45 Yabancı Sinema "Buz Yolu"
STAR TV yayın akışı
07:00 Menajerimi Ara
09.00 Ada Masalı
11.00 Ateşböceği
13.30 Kiralık Aşk
16.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Salako
22.00 G.O.R.A
SHOW TV yayın akışı
06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09.00 Aşk Laftan Anlamaz
12.00 Bahar
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Korkusuz Korkak
21.45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
23.30 Korkusuz Korkak
NOW TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10.00 Yasak Elma
12.45 Sen Çal Kapımı
15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Osman Pazarlama
22.15 Maskeli Beşler İntikam Peşinde
KANAL D yayın akışı
07:00 Kavak Yelleri
09.30 Yaprak Dökümü
13.00 Gelinim Mutfakta
16.30 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Password
23.15 Missisiphi Nehri Köpek Balıkları