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TV yayın akışı 2 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 2 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

2.07.2025 09:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 2 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Temmuz Çarşamba günü tv yayın akışı...

2 Temmuz Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Temmuz Çarşamba tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Password  20:00

NOW YAYIN AKIŞI:  Osman Pazarlama 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Salako 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Korkusuz Korkak  20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00 

TRT1 YAYIN AKIŞI:  Yardımcı Oyuncu 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Aile Saadeti 20:00

ATV yayın akışı 

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kader Oyunları

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16.30 Bir Gece Masalı

19.00 atv Ana Haber

20.00 Aile Saadeti

22.45 Cennete Bilet

TV8 yayın akışı 

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

10.00 MasterChef Türkiye

15.30 İşte Benim Stilim  

20.00 MasterChef Türkiye

TRT 1 yayın akışı 

05.45 Balkan Ninnisi

08.25 Kod Adı Kırlangıç

09.40 Kasaba Doktoru

13.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14.10 Seksenler

15.15 Teşkilat

19.00 Ana Haber

20.00 Yardımcı Oyuncu

21.45 Yabancı Sinema "Buz Yolu"

STAR TV yayın akışı 

07:00 Menajerimi Ara

09.00 Ada Masalı

11.00 Ateşböceği

13.30 Kiralık Aşk

16.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Salako

22.00 G.O.R.A

SHOW TV yayın akışı

06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09.00 Aşk Laftan Anlamaz

12.00 Bahar

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Korkusuz Korkak

21.45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

23.30 Korkusuz Korkak

NOW TV  yayın akışı 

08:30 Çalar Saat

10.00 Yasak Elma

12.45 Sen Çal Kapımı

15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Osman Pazarlama

22.15 Maskeli Beşler İntikam Peşinde

KANAL D yayın akışı

07:00 Kavak Yelleri

09.30 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta

16.30 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Password  

23.15 Missisiphi Nehri Köpek Balıkları

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