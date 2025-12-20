Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 20 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 20 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

20.12.2025 09:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TV yayın akışı 20 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Aralık günü tv yayın akışı...

20 Aralık akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Aralık yayın akışı...

Image

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer İle Mutfakta

12:00 Kamera Arkası

12:45 Halef: Köklerin Çağrısı

16:00 Ben Leman

19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber

20:00 Ben Leman

23:45 Efsane Futbol

01:30 Sahtekarlar

Image

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:15 Hayallerinin Peşinde

11:15 Taşacak Bu Deniz

14:45 Cennetin Çocukları

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı (Yeni bölüm)

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Image

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Eşref Rüya

16:15 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Güller ve Günahlar

Image

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 7 Evlat 2 Damat

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

Image

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 

11:50 Kuruluş Orhan

14:45 Çakallarla Dans 2

16:30 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

19:00 atv Ana Haber

20:00 Şımarık

22:30 Şımarık

Image

STAR TV YAYIN AKIŞI

9:00 Hayat Bazen Tatlıdır

10:30 Sahipsizler

14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15:30 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş

22:30 Örümcek Adam: Eve Dönüş

Image

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

17:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

İlgili Konular: #TV rehberi #televizyonda bugün ne var