TV yayın akışı 21 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 21 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

21.08.2025 09:40:00
Haber Merkezi
Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Ağustos Perşembe günü tv yayın akışı...

Image

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Can Borcu

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17.00 Maide'nin Altın Günü

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Aile Saadeti

03:00 Bir Gece Masalı

Image

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Kiralık Aşk

19.00 Star Haber

20.00 Pele Bir Efsanenin Doğuşu

22.15 Pele Bir Efsanenin Doğuşu

00:15 Kral Kaybederse

Image

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

13.00 Uzak Şehir

16.00 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Rampage: Büyük Yıkım

22.30 Godzilla

00:45 Godzilla

Image

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Güzel Günler

09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

23.45 Laz Vampir Tirakula

Image

NOW TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat

10.00 Yasak Elma

12.45 Sen Çal Kapımı

15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Bursa Bülbülü

Image

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06:50 Ege'nin Hamsisi

09.45 Kendi Düşen Ağlamaz

13.00 Seksenler

14.25 Teşkilat

17.45 Kim Gitsin?

19.00 Ana Haber

20.00 Maç Özel

22.45 UEFA Konferans Ligi Play Off Karşılaşması "İstanbul Başakşehir-U.Craiova"

Image

TV8 YAYIN AKIŞI 

06.00 Tuzak

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.30 Gazete Magazin Yaz

13.00 Yaparsın Bilirim

16.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

