Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 21 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 21 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

21.10.2025 09:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TV yayın akışı 21 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Ekim Salı günü tv yayın akışı...

21 Ekim Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Ekim Salı tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI 

05:10 Bir Gece Masalı 

08:00 Kahvaltı Haberleri 

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 

13:00 Gün Ortası 

14:00 Aşk ve Gözyaşı 

16:00 Esra Erol'da 

19:00 ATV Ana Haber 

20:00 Gözleri KaraDeniz 

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 

09:00 Neler Oluyor Hayatta 

11:00 Yaprak Dökümü 

14:00 Gelinim Mutfakta 

16:45 Arka Sokaklar 

19:00 Kanal D Ana Haber 

20:00 Eşref Rüya 

23:15 Arka Sokaklar 

NOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 Karagül 

07:30 İlk Bakış 

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 

12:30 Yasak Elma 

13:30 En Hamarat Benim 

16:30 Kıskanmak 

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 

20:00 Kıskanmak 

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aile 

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah 

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 

12:30 Gelin Evi 

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 

18:45 Show Ana Haber 

20:00 Bahar 

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 İstanbullu Gelin 

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen 

16:15 Söz 

19:00 Star Haber 

20:00 Kral Kaybederse 

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06:05 Kalk Gidelim 

09:15 Adını Sen Koy 

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse 

13:15 Seksenler 

14:30 Gönül Dağı 

17:45 Lingo Türkiye 

19:00 Ana Haber 

19:55 İddiaların Aksine 

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı 

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 

09:00 Gel Konuşalım 

12:15 MasterChef Türkiye 

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 

20:00 MasterChef Türkiye 

İlgili Konular: #yayın akışı #TV rehberi