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TV yayın akışı 21 Mayıs Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 21 Mayıs Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

21.05.2025 09:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 21 Mayıs Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Mayıs Çarşamba günü tv yayın akışı...

1 Mayıs Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Mayıs Çarşamba tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Eşref Rüya 20:00

NOW YAYIN AKIŞI:  Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Sahipsizler 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 

TRT1 YAYIN AKIŞI: Maç Önü 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Kuruluş Osman 20:00


SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

TRT YAYIN AKIŞI

06:45 Hangimiz Sevmedik

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:00 Seksenler

14:35 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Maç Önü

22:00 UEFA Avrupa Ligi Final Karşılaşması "Tottenham-Manchester United"

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

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