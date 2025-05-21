TV yayın akışı 21 Mayıs Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Mayıs Çarşamba günü tv yayın akışı...

1 Mayıs Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Mayıs Çarşamba tv yayın akışı... GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR? KANAL D YAYIN AKIŞI: Eşref Rüya 20:00 NOW YAYIN AKIŞI: Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 20:00 STAR TV YAYIN AKIŞI: Sahipsizler 20:00 SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00 TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 TRT1 YAYIN AKIŞI: Maç Önü 20:00 ATV YAYIN AKIŞI: Kuruluş Osman 20:00

SHOW TV YAYIN AKIŞI 08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah 10:00 Bahar 12:30 Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Güne Başlarken 09:45 Sana Değer 13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak 16:15 Aramızda Kalsın 19:00 Star Haber 20:00 Sahipsizler TRT YAYIN AKIŞI 06:45 Hangimiz Sevmedik 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:00 Seksenler 14:35 Teşkilat 17:40 Lingo Türkiye 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Maç Önü 22:00 UEFA Avrupa Ligi Final Karşılaşması "Tottenham-Manchester United" TV8 YAYIN AKIŞI 06:00 Dizi 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 09:00 Gel Konuşalım 10:55 Survivor Panorama 12:30 İşte Benim Stilim 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 Survivor 2025 ATV YAYIN AKIŞI 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kuruluş Osman KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Kavak Yelleri 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:30 Gelinim Mutfakta 16:45 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Eşref Rüya NOW TV YAYIN AKIŞI 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Yasak Elma 13:45 En Hamarat Benim 16:30 Karagül 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...