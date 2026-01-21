Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 21 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 21 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

21.01.2026 09:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TV yayın akışı 21 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Ocak günü tv yayın akışı...

21 Ocak akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Ocak yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)

11:00 Yaprak Dökümü (Tekrar)

14:00 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:45 Arka Sokaklar (Tekrar)

18:30 Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 Eşref Rüya (Yeni Bölüm)

23:15 Uzak Şehir (Tekrar)

01:45 Poyraz Karayel

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert (Yeni Bölüm)

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da (Yeni Bölüm)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Orhan (Yeni Bölüm)

00:20 Karadut (Tekrar)

03:00 Safir

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Ezgi Sertel ile Gelin Görümce

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Organize İşler (Yerli Film)

22:15 Olympus (Yabancı Film)

00:15 Kalpazan (Tekrar)

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Sahtekarlar (Tekrar)

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kıskanmak (Yeni Bölüm)

00:00 Halef: Köklerin Çağrısı

03:00 Şevkat Yerimdar

TV8 YAYIN AKIŞI

09:00 Gel Konuşalım

12:30 Zahide Yetiş'le Sence?

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)

20:00 Survivor 2026 (Yeni Bölüm)

00:15 Survivor Ekstra (Canlı)

02:30 Gazete Magazin

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz (Tekrar)

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler (Yeni Bölüm)

00:15 Yalı Çapkını (Tekrar)

03:00 İstanbullu Gelin (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler (Tekrar)

14:35 Kara Ağaç Destanı (Tekrar)

17:45 Lingo Türkiye

19:00 TRT Ana Haber

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm)

00:15 Taşacak Bu Deniz (Tekrar)

İlgili Konular: #trt #tv yayın akışı #TV rehberi