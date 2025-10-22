TV yayın akışı 22 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

22 Ekim Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Ekim Çarşamba tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Arka Sokaklar
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Eşref Rüya
00:15 - Güller ve Günahlar
03:00 - Poyraz Karayel
05:00 - Baht Oyunu
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:23 – İstiklal Marşı
05:25 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:15 - Kod Adı Kırlangıç
07:20 - Taşacak Bu Deniz
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - Seksenler
14:35 - Teşkilat
18:00 – Ana Haber (Canlı)
18:55 - İddiaların Aksine
19:00 - Maç Önü
19:45 - Galatasaray - Bodo/Glimt | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
22:00 - Maç Sonu
22:30 - Taşacak Bu Deniz
01:45 - Cennetin Çocukları
04:20 - Seksenler
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Aile
08:15 - Bu Sabah
10:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 - Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Bahar
00:15 - Veliaht
03:00 - Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - İstanbullu Gelin
09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 - Söz
19:00 – Star Haber
20:00 – Sahipsizler
00:15 - Çarpıntı
03:00 - Baba Ocağı
05:00 - Söz
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Gözleri Karadeniz
16:00 - Esra Erol'da
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Aynadaki Yabancı
23:20 - Truva
02:30 - Kardeşlerim
05:10 - Bir Gece Masalı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 – Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)
08:30 – Oynat Bakalım
09:00 - Gel Konuşalım
13:15 - MasterChef Türkiye
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 - Gel Konuşalım
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 - İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)
10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 - Yasak Elma
13:30 - En Hamarat Benim
16:30 - Sahtekarlar
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı
22:30 - Sahtekarlar
01:30 - Ben Leman
04:00 - İnadına Aşk
05:15 - Kefaret
06:00 – Karagül