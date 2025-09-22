Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 22 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 22 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

22.09.2025 09:18:00
Haber Merkezi
TV yayın akışı 22 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Eylül Pazartesi günü tv yayın akışı...

22 Eylül Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Eylül Pazartesi tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI 

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Gözleri Karadeniz

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Aşk ve Gözyaşı

22.45 Can Borcu

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.30 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir

NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI 

07.30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Halef: Köklerin Çağrısı  

19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 Kıskanmak

22.45 Halef: Köklerin Çağrısı  

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08.15 Bu Sabah

10.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Veliaht

22.45 Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06.35 Kara Tahta

09.25 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.40 Teşkilat

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Cennetin Çocukları

TV8 YAYIN AKIŞI 

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

11.15 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

