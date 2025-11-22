TV yayın akışı 22 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

22 Kasım Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Kasım yayın akışı...
STAR TV YAYIN AKIŞI
09.00 - Hayat Bazen Tatlıdır
11.30 - Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema
14.00 - Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
19.00 - Star Haber
20.00 - Kaldı Üç Gün
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.00 - Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08.30 - Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 - Ben Leman
14.00 - Kıskanmak
16.30 - Sakıncalı
19.00 - Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 -Ben Leman
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 - ATV'de Hafta Sonu
10.00 - Gözleri Karadeniz
13.00 - Buz Devri
14.30 - Çakallarla Dans
16.00 - Kuruluş Orhan
19.00 - ATV Ana Haber
20.00 - Gözleri Karadeniz
23.00 - Non-Stop
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 - İstasyon
10.00 - Cumartesi Sürprizi
13.00 - İyi Aile Çocuğu
15.30 - Kızılcık Şerbeti
18.25 - Hafta Sonu Ana Haber
20.00 - Güldür Güldür Show
TRT1 YAYIN AKIŞI
08.35 - Kod Adı Kırlangıç
10.00 - Hayallerinin Peşinde
11.40 - Taşacak Bu Deniz
14.45 - Cennetin Çocukları
17.50 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 - Ana Haber
20.00 - Gönül Dağı
KANAL D YAYIN AKIŞI
08.30 - Konuştukça
09.45 - Magazin D Cumartesi
13.00 - Arda'nın Mutfağı
14.00 -Eşref Rüya
16.15 -Uzak Şehir
18.30 - Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 - Güller ve Günahlar
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 - Oynat Bakalım
08.45- Gençlik Rüzgarı
10.00 - Gazete Magazin
17.30 - MasterChef Türkiye
20.00 - Türkiye/ Bulgaristan