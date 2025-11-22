Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 22 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

22.11.2025 09:21:00
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Kasım Cumartesi günü tv yayın akışı...

STAR TV YAYIN AKIŞI

09.00 - Hayat Bazen Tatlıdır

11.30 - Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema

14.00 - Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

19.00 - Star Haber

20.00 - Kaldı Üç Gün

NOW TV YAYIN AKIŞI 

07.00 - Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08.30 - Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 - Ben Leman

14.00 - Kıskanmak

16.30 - Sakıncalı

19.00 - Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 -Ben Leman

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 - ATV'de Hafta Sonu

10.00 - Gözleri Karadeniz

13.00 - Buz Devri

14.30 - Çakallarla Dans

16.00 - Kuruluş Orhan

19.00 - ATV Ana Haber

20.00 - Gözleri Karadeniz

23.00 - Non-Stop

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08.00 - İstasyon

10.00 - Cumartesi Sürprizi

13.00 - İyi Aile Çocuğu

15.30 - Kızılcık Şerbeti

18.25 - Hafta Sonu Ana Haber

20.00 - Güldür Güldür Show

TRT1 YAYIN AKIŞI 

08.35 - Kod Adı Kırlangıç

10.00 - Hayallerinin Peşinde

11.40 - Taşacak Bu Deniz

14.45 - Cennetin Çocukları

17.50 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 - Ana Haber

20.00 - Gönül Dağı

KANAL D YAYIN AKIŞI 

08.30 - Konuştukça

09.45 - Magazin D Cumartesi

13.00 - Arda'nın Mutfağı

14.00 -Eşref Rüya

16.15 -Uzak Şehir

18.30 - Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 - Güller ve Günahlar

TV8 YAYIN AKIŞI 

08.00 - Oynat Bakalım

08.45- Gençlik Rüzgarı

10.00 - Gazete Magazin

17.30 - MasterChef Türkiye

20.00 - Türkiye/ Bulgaristan

