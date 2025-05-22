TV yayın akışı 22 Mayıs Perşembe Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 222 Mayıs Perşembe günü tv yayın akışı...

22 Mayıs Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Mayıs Perşembe tv yayın akışı... GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR? KANAL D YAYIN AKIŞI: Taş Kağıt Makas 20:00 NOW YAYIN AKIŞI: Çakallarla Dans 6 20:00 STAR TV YAYIN AKIŞI: Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı 20:00 SHOW TV YAYIN AKIŞI: Sandık Kokusu 20:00 TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 TRT1 YAYIN AKIŞI: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20:00 ATV YAYIN AKIŞI: Kuruluş Osman 20:00

SHOW TV YAYIN AKIŞI 08:00 Bu Sabah 10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Sandık Kokusu STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Hayat Bazen Tatlıdır 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlamak 16:15 Güzel Köylü 18:15 Star Haber 19:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (Yerli Sinema) TV8 YAYIN AKIŞI 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 08:30 Gel Konuşalım 10:55 Survivor Panorama 12:30 İşte Benim Stilim 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 Survivor All Star-Gönüllüler TRT1 YAYIN AKIŞI 06:20 Vuslat 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse 13:15 Seksenler 14:35 Teşkilat 17:40 Lingo Türkiye 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi NOW TV YAYIN AKIŞI 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Karagül 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Çakallarla Dans 6 ATV YAYIN AKIŞI 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kuruluş Osman KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Afili Aşk 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Taş Kağıt Makas