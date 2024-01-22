TV yayın akışı 22 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 09:28

Güncelleme: 22.01.2024 - 09:28

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Ocak Pazartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Büyük Beyaz

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Bursa Bülbülü

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ne Gemiler Yaktım

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ömer

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Safir

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Gaddar

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

23:30 Gaddar

04:15 Kefaret

06:00 Her Yerde Sen

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Güneşi Beklerken

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 İnanılmaz Örümcek Adam

22:45 İnanılmaz Örümcek Adam

03:30 Gelinim Mutfakta

05:00 Afilli Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı

21:45 Gerzek Şaban

23:45 Gerzek Şaban

01:30 Kızılcık Şerbeti

03:45 Sandık Kokusu

05:30 Aile

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetişile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Aşka Düşman

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

02:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

04:00 Aramızda Kalmasın

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:35 İncir Ağacı

06:50 Benim Adı Melek

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Kod Adı Kırlangıç

14:40 Diriliş Ertuğrul

17:45 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

03:00 Dirirliş Ertuğrul

ATV YAYIN AKIŞI

06:10 Yeter

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Safir

00:20 Aldatmak

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Yeter