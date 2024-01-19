Yönetmen açıkladı: Yargı'nın 'Metin Komiseri' Hüseyin Avni Danyal'ın diziden neden ayrıldığı ortaya çıktı
3. sezonda olmasına rağmen pazar akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam eden Yargı'da Hüseyin Avni Danyal'ın canlandırdığı 'Metin Komiser'in ölerek diziden ayrılması herkesi şaşırtmıştı. Dizinin yönetmeni Ali Bilgin, bu ayrılığın sebebini açıkladı.
Kanal D’de 3 sezondur ekranlarda olan Yargı'da Ilgaz'ın
babası olarak izleyicilerin karşısına çıkan Metin Komiser’in ölümü tüm
izleyicileri derinden yaraladı.
Hüseyin Avni Danyal tarafından canlandırılan Metin Komiser
karakterinin dizideki bu ani ayrılışı herkesi şaşırtırken, Danyal'ın ayrılık
nedeni de haliyle merak edilmişti.
YÖNETMEN İLK KEZ KONUŞTU
Trajik ölümüyle tüm izleyicileri ekran başına kilitleyen o
anlar sosyal medyada ayrıca yankı bulurken, dizinin yönetmeni Ali Bilgin bu ani
ayrılık için ilk kez konuştu.
Acunmedya Akademi'ye konuk olarak öğrencilerin sorularını
yanıtlayan Ali Bilgin, aslında bu ayrılığı hem Danyal'ın hem de kendisinin
istemediğini söyledi.
Yargı'nın yönetmeni Ali Bilgin, dizide Metin Komiser karakterine daha fazla yer vermek istediğini ancak bu isteğin ekip tarafından reddedildiğini söylerken, bunun üzerine Hüseyin Avni Danyal'ın diziden ayrılma talebinde bulunduğunu belirtti.
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