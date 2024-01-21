Acun Ilıcalı anket yaptı, acil durum konseyini topladı: Survivor' All Star'da değişiklik

Yayınlanma: 21.01.2024 - 15:11

Güncelleme: 21.01.2024 - 15:11

Survivor 2024 All Star izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Sosyal medyadan bir anket düzenleyen Acun Ilıcalı, takımların değişip değişmemesi yönünde bir soru ile takipçilerinin fikrini aldı. Anketin ardından acil durum konseyini toplayan Ilıcalı, takımlarda değişikliğe gitti. Öte yandan 2 yeni yarışmacı Survivor’a katıldı.

Survivor ekrana gelen yeni bölüm acil durum konseyi ile başladı. Mavi takımda yarışan Yunus Emre ve Kırmızı takımda mücadele eden Berna'nın takım değiştirmesi kararı konseyden çıkarken Mavi takıma yedeklerden Aysu Keskin, Kırmızı takıma ise Yağmur Banda dahil oldu.

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununa Kırmızı takım yeni isimleri ile hızlı bir başlangıç yaptı. Oyunu 6-3 önde götüren Kırmızı takım ilerleyen oyunlarda geriye düştü. Mavi takım aldığı üst üste sayılarla haftanın ilk dokunulmazlık oyununu 12-7'lik skorla kazandı.

İLK ELEME ADAYI SERCAN YILDIRIM

Survivor'da kaybedilen dokunulmazlık sonrasında Kırmızı takım konseyi düzenlendi. Yapılan oylama sonucunda en fazla ismi çıkan yarışmacılar Bozok, Sercan ve Ersin olurken en fazla oyu alarak (6) haftanın ilk eleme adayı olan isim Sercan Yıldırım oldu.

Acun Ilıcalı dokunulmazlık oyunu sonrasında merakla beklenen sürprizi açıkladı. Bir dans yarışması düzenleneceğini ve kazanan takımın Rio Karnavalına gideceği müjdesini verdi. Bir hafta 10 günlük bir sürecin ardından dans yarışması Survivor 2024 All Star'da ekrana gelecek. 8 profesyonel dansçı tarafından 1 dakikalık kareografi için her yarışmacı özel ders alacak.