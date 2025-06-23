TV yayın akışı 23 Haziran Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

23 Haziran Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Haziran Pazartesi tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Yetenek Sizsiniz 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Şaban Oğlu Şaban 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: 7. Koğuştaki Mucize 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00
TRT1 YAYIN AKIŞI: Gassal 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Aile Saadeti 20:00
ATV YAYIN AKIŞI
06.30 Hercai
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Aile Saadeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu
11.00 Yaprak Dökümü
13.30 Gelinim Mutfakta
16.30 Aşk-ı Memnu
20.00 Arka Sokaklar
23.30 Kuralsız Sokaklar
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10.00 Yasak Elma
13.00 Sen Çal Kapımı
16.00 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
21.00 Yetenek Sizsiniz
23.45 Çift Kişilik Oda
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09.00 Aşk Laftan Anlamaz
12.00 Bahar
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 7. Koğuştaki Mucize
22.30 Züğürt Ağa
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09.00 Ada Masalı
11.00 Ateşböceği
13.30 Kiralık Aşk
16.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Şaban Oğlu Şaban
22.15 K-9
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.15 Balkan Ninnisi
09.00 Kod Adı Kırlangıç
10.15 Kasaba Doktoru
13.15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14.20 Seksenler
15.30 Teşkilat
19.00 Ana Haber
20.00 Gassal
22.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Seattle Sounders-PSG"
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
08.30 Gel Konuşalım
11.00 MasterChef Türkiye
12.30 İşte Benim Stilim
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye