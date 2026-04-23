23.04.2026 09:13:00
TV yayın akışı 23 Nisan Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

23 Nisan 2026 Perşembe günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 23 Nisan Perşembe günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın dördüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Perşembe gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 23 Nisan Perşembe yayın akışı...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

08:00 Cansu Canan ile Sayfa

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yüz Numaralı Adam

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

12:30 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Sevdiğim Sensin

NOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Halef

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Halef

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:35 Bir Dönüm Noktası: 23 Nisan

07:00 Beni Böyle Sev

08:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın

08:20 Beni Böyle Sev

09:20 Anıtkabir'den Naklen Yayın

09:40 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Aslan Hürkuş: Hürjet Oyunda

14:45 Lingo Türkiye

16:00 23 Nisan Gala

18:30 Bir Dönüm Noktası: 23 Nisan

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Lingo Türkiye

