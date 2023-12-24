TV yayın akışı 24 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler? Kanal D, Fox TV yayın akışı...

Yayınlanma: 24.12.2023 - 10:00

Güncelleme: 24.12.2023 - 10:17

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Aralık Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kirli Sepeti

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Arak

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Aquaman (Yabancı Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Bir Küçük Gün Işığı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Aldatmak

16:35 Creed 2: Efsane Yükseliyor (Yabancı Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aquaman (Yabancı Sinema)

22:50 Altın Kafes

02:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

05:00 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda İle Omuz Omuza

14:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

02:45 Poyraz Karayel

04:00 5N1K

04:40 Dönence

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Kirli Sepeti

16:15 Kızıl Goncalar

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti

00:15 Kızıl Goncalar

04:45 Kefaret

06:00 Kirli Sepeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Ömer

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Sakla Beni

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Ömer

02:30 Kiralık Aşk

04:30 Türk Müziği

05:30 Fazilet Hanım ve Kızları

TV8 YAYIN AKIŞI

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Sara'ya İki Katır (Yabancı Sinema)

12:30 Gazete Magazin

17:15 MasterChef Türkiye All Star

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

01:15 Son Karar

02:00 Gazete Magazin

05:15 Gençlik Rüzgarı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Bir Yuvam Olsun

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Aile

15:45 Ne Gemiler Yaktım

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Arak

22:45 Sandık Kokusu

02:00 Ne Gemiler Taktım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:50 Beni Böyle Sev

08:20 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:40 Enine Boyuna

13:00 Lingo

14:00 Gönül Dağı

17:10 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:10 3'Te 3

01:30 Gönül Dağı

04:10 Beni Böyle Sev

06:10 Kapanış