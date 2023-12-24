TV yayın akışı 24 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler? Kanal D, Fox TV yayın akışı...
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 24 Aralık Pazar günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 24 Aralık 2023 Pazar TV rehberi...
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Aralık Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kirli Sepeti
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Arak
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Aquaman (Yabancı Sinema)
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Bir Küçük Gün Işığı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Aldatmak
16:35 Creed 2: Efsane Yükseliyor (Yabancı Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aquaman (Yabancı Sinema)
22:50 Altın Kafes
02:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
05:00 Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
02:45 Poyraz Karayel
04:00 5N1K
04:40 Dönence
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Kirli Sepeti
16:15 Kızıl Goncalar
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
00:15 Kızıl Goncalar
04:45 Kefaret
06:00 Kirli Sepeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Ömer
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Sakla Beni
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Ömer
02:30 Kiralık Aşk
04:30 Türk Müziği
05:30 Fazilet Hanım ve Kızları
TV8 YAYIN AKIŞI
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Sara'ya İki Katır (Yabancı Sinema)
12:30 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye All Star
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:15 Son Karar
02:00 Gazete Magazin
05:15 Gençlik Rüzgarı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:15 Bir Yuvam Olsun
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Aile
15:45 Ne Gemiler Yaktım
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arak
22:45 Sandık Kokusu
02:00 Ne Gemiler Taktım
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Beni Böyle Sev
08:20 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:40 Enine Boyuna
13:00 Lingo
14:00 Gönül Dağı
17:10 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:10 3'Te 3
01:30 Gönül Dağı
04:10 Beni Böyle Sev
06:10 Kapanış
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