TV yayın akışı 24 Mart Salı! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

Haftanın ikinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Salı gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 24 Mart Salı yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile Saadeti
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 A.B.İ.
00:20 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo-Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Beyaz'la Joker
23:15 Pearl Harbor
00:15 Eşref Rüya
NOW TV YAYIN AKIŞI
06:15 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kıskanmak
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Sandık Kokusu
09:30 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
23:15 Düğün Dernek 2: Sünnet
00:15 Çapraz Ateş
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:25 Kalk Gidelim
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:00 Benim Adım Melek
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra