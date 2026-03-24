Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 24 Mart Salı! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

24.03.2026 09:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TV yayın akışı 24 Mart Salı! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

24 Mart 2026 Salı günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 24 Mart Salı günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın ikinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Salı gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 24 Mart Salı yayın akışı...

Image

ATV YAYIN AKIŞI 

06:00 Aile Saadeti

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 A.B.İ.

00:20 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 İkizler Memo-Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Beyaz'la Joker

23:15 Pearl Harbor

00:15 Eşref Rüya

NOW TV YAYIN AKIŞI

06:15 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kıskanmak

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kıskanmak

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Sandık Kokusu

09:30 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

23:15 Düğün Dernek 2: Sünnet

00:15 Çapraz Ateş

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Sefirin Kızı

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:25 Kalk Gidelim

09:15 Adını Sen Koy

10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:00 Benim Adım Melek

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

İlgili Konular: #yayın akışı #TV rehberi #televizyonda ne var?