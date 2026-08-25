TV yayın akışı 25 Ağustos Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın ikinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Salı gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 25 Ağustos Salı yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.15 – Cansu Canan ile Yeni Sayfa
09.00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi
10.00 – Bahar
12.30 – Gelin Evi
15.00 – Kuzey Yıldızı
18.25 – Show Ana Haber
20.00 – Eller Yukarı
STAR TV YAYIN AKIŞI
08.00 – İki Aile
09.30 – Yüksek Sosyete
12.00 – Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.15 – Güzel Köylü
16.30 – Erkenci Kuş
19.00 – Star Haber
20.00 – Akşam kuşağı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 – Küçük Ağa
09.30 – Yaprak Dökümü
12.00 – Kanal D Haber Gün Arası
13.00 – Magazin D Yaz
14.00 – Gelinim Mutfakta
16.45 – Aşk-ı Memnu
18.30 – Kanal D Ana Haber
20.00 – Daha 17
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.00 – Kalk Gidelim
10.00 – Kendi Düşen Ağlamaz
13.30 – Seksenler
14.40 – Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45 – Lingo Türkiye
19.00 – Ana Haber
19.55 – İddiaların Aksine
20.00 – Geleceğin Savaşı
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 – Çalar Saat
10.00 – Kirli Sepeti
12.00 – Yeraltı
15.00 – Ben Leman
16.30 – Karagül
19.00 – NOW Ana Haber
20.00 – Hayatımız Film
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 – Kahvaltı Haberleri
10.00 – Kırgın Çiçekler
13.00 – atv Gün Ortası
14.00 – A.B.İ.
16.30 – Var Mısın Yok Musun
19.00 – atv Ana Haber Bülteni
20.00 – Var Mısın Yok Musun
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
11.00 Gazete Magazin
13.00 Doktor Aksoy
15.30 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye