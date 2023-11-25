TV yayın akışı 25 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Yayınlanma: 25.11.2023 - 10:42

Güncelleme: 25.11.2023 - 10:42

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Kasım Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Maymunlar Cehennemi: Savaş

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Adım Farah

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sakla Beni

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Yabancı Damat

09:00 Konuştukça

11:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Bir Derdim Var

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Maymunlar Cehennemi: Savaş

22:45 Cehennem Melekleri 2

00:45 Maymunlar Cehennemi: Savaş



03:00 Poyraz Karayel

04:30 Müzik Arası

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

07:45 Kamera Arkası

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Mehmet Özer İle Mutfakta

12:15 Yabani

14:30 Hudutsuz Sevda

16:45 Recep İvedik 5

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Adım Farah

00:00 Kirli Sepeti

02:45 Şahane Hayatım

05:15 Aşk Yeniden

06:15 Bay Yanlış

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:15 Aile

05:30 Yeni Gelin

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 Fazilet Hanım ve Kızları

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Kiralık Aşk

11:30 Sakla Beni

14:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Sakla Beni

22:45 Ömer

02:00 Sakla Beni

04:15 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları & Cumburlop!

10:45 Oynat Bakalım

12:30 Gazete Magazin

17:15 MasterChef Türkiye All Star

18:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları (Yerli Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

01:15 Son Karar

02:00 Gazete Magazin

05:00 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:50 Beni Böyle Sev

08:30 Kod Adı Kırlangıç

11:20 Kendi Düşen Ağlamaz

14:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Sen Türkilerini Söyle

04:50 Kod Adı Kırlangıç

06:00 Kapanış

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

13:00 Kardeşlerim

16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Safir

02:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

04:30 Cennetin Gözyaşları