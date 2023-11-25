TV yayın akışı 25 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 25 Kasım Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyon ne var? 25 Kasım 2023 Cumartesi TV rehberi...
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Kasım Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Maymunlar Cehennemi: Savaş
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Adım Farah
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sakla Beni
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:00 Yabancı Damat
09:00 Konuştukça
11:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Bir Derdim Var
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Maymunlar Cehennemi: Savaş
22:45 Cehennem Melekleri 2
00:45 Maymunlar Cehennemi: Savaş
03:00 Poyraz Karayel
04:30 Müzik Arası
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
07:45 Kamera Arkası
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Mehmet Özer İle Mutfakta
12:15 Yabani
14:30 Hudutsuz Sevda
16:45 Recep İvedik 5
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Adım Farah
00:00 Kirli Sepeti
02:45 Şahane Hayatım
05:15 Aşk Yeniden
06:15 Bay Yanlış
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:15 Aile
05:30 Yeni Gelin
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:15 Fazilet Hanım ve Kızları
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Kiralık Aşk
11:30 Sakla Beni
14:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Sakla Beni
22:45 Ömer
02:00 Sakla Beni
04:15 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları & Cumburlop!
10:45 Oynat Bakalım
12:30 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye All Star
18:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları (Yerli Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:15 Son Karar
02:00 Gazete Magazin
05:00 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Beni Böyle Sev
08:30 Kod Adı Kırlangıç
11:20 Kendi Düşen Ağlamaz
14:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Sen Türkilerini Söyle
04:50 Kod Adı Kırlangıç
06:00 Kapanış
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
13:00 Kardeşlerim
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Safir
02:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
04:30 Cennetin Gözyaşları
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