TV yayın akışı 25 Temmuz Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Temmuz Cuma günü tv yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Maide'nin Altın Günü
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
21:50 Aile Saadeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
22:15 Kuralsız Sokaklar
23:30 Hava Operasyonu
NOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Karagül
08:00 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Ah Be Birader
22:15 Şevkat Yerimdar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Eyvah Eyvah 3
22:15 Yusuf Yusuf
STAR TV YAYIN AKIŞI
05:30 Erkenci Kuş
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Banker Bilo
21:45 Sen Kiminle Dans Ediyorsun
23:45 Sen Kiminle Dans Ediyorsun
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20 Ege'nin Hamsisi
08:50 Kod Adı Kırlangıç
10:15 Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gönül Dağı
23:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
TV8 YAYIN AKIŞI
04:00 Gazete Magazin Yaz
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye