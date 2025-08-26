Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 26 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

26.08.2025 10:11:00
Haber Merkezi
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Ağustos Salı günü tv yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI 


07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 – Yaprak Dökümü
12:00 – Kanal D Haber Gün Arası (Canlı)
13:00 – Uzak Şehir
16:00 – Aşk-ı Memnu (Tekrar)
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – Dokunmayın Şabanıma
21:45 - Dokunmayın Şabanıma
23:45 - Eşref Rüya
02:00 - Poyraz Karayel
04:00 - Kuzey Güney

TRT1 YAYIN AKIŞI 


05:28 – İstiklal Marşı
05:30 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:25 – Ege'nin Hamsisi
08:20 – Kod Adı Kırlangıç
08:45 - Kendi Düşen Ağlamaz
11:55 - Türk Sineması "Tozkoparan İskender:1071"
14:10 - Teşkilat
17:40 - Kim Gitsin?
18:55 – İddiaların Aksine
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:45 - UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Karşılaşması "Kairat Almaty-Celtic"
22:00 - UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Karşılaşması "Strum Graz-Bodo/Glimt"


SHOW TV YAYIN AKIŞI 


06:00 – Güzel Günler
08:15 - Bu Sabah
10:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 – Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Güldür Güldür Show
23:45 - Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası
02:15 - Gelin Evi


STAR TV YAYIN AKIŞI 


07:00 – İstanbullu Gelin
09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 – Kiralık Aşk
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Hayalimdeki Düğün
22:15 - Hayalimdeki Düğün
23:45 - Kral Kaybederse
02:00 - Baba Ocağı


ATV YAYIN AKIŞI 


08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
10:00 – Can Borcu
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Sen Anlat Karadeniz
17:00 - Oflu Hoca'nın Şifresi 2
19:00 – atv Ana Haber (Canlı)
20:00 – Güven Bana (Yarışma Programı)
23:20 – Aile Saadeti


TV8 YAYIN AKIŞI 


06:00 – Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 - Oynat Bakalım
09:00 - Gel Konuşalım
11:15 - MasterChef Türkiye
16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz


NOW YAYIN AKIŞI

08:30 – Çalar Saat
10:00 – Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 - Yasak Elma
12:45 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
13:30 - En Hamarat Benim
16:30 – Karagül
19:00 – NOW Ana Haber (Canlı)
20:00 – Hava Muhalefeti
22:15 - Başımız Belada
00:30 – İlk Buluşma
02:45 - Her Yerde Sen

İlgili Konular: #yayın akışı #TV rehberi