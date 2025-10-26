Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 26 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

26.10.2025 10:12:00
Haber Merkezi
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Ekim günü tv yayın akışı...

26 Ekim akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Ekim yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm)

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Yerli Dizi

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Yabancı Sinema

22:15 Yerli Sinema

00:15 Yabancı Sinema

02:00 Poyraz Karayel

04:30 Baht Oyunu

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:08 İstiklal Marşı

05:10 Yedi Numara

05:50 Benim Güzel Ailem

08:5 Mehmed: Fetihler Sultanı

11:45 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Yurda Dönüş

13:45 Cennetin Çocukları

17:30 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat

00:15 3'te 3

01:30 Taşacak Bu Deniz

04:05 Yurda Dönüş

04:50 Hayallerinin Peşinde

05:35 Kapanış

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aile

08:00 Vurun Kahpeye

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Japon İşi

15:00 Veliaht

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Eyvah Eyvah 2

22:30 Aykut Enişte

00:45 Veliaht

03:30 Eyvah Eyvah 2

05:15 Vurun Kahpeye

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15:30 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber – Canlı

20:00 Çarpıntı

00:15 Sahipsizler

02:30 Yüksek Sosyete

04:00 Türk Müziği

05:00 Hanım Köylü

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Gözleri Karadeniz

15:30 Aynadaki Yabancı

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aşk ve Gözyaşı

03:00 Kardeşlerim

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)

10:00 Gazete Magazin Yaz (Yeni Bölüm)

14:15 İtiraf Et

16:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin

04:00 Gençlik Rüzgarı

05:00 Dizi

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Sahtekarlar

16:00 Kıskanmak

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Sahtekarlar

23:15 Efsane Futbol

00:15 Kıskanmak

02:45 Ben Onun Annesiyim

04:45 İnadına Aşk

06:00 Karagül

