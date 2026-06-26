TV yayın akışı 26 Haziran Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın beşinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 26 Haziran Cuma yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
08:15 Cansu Canan ile Sayfa
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Muhtemel Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
10:00 Gazete Magazin
13:00 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Ateşböceği
12:00 Benim Tatlı Yalanım
14:00 Aramızda Kalsın
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Dizi
NOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Karagül
08:00 Çalar Saat
10:00 Her Yerde Sen
12:15 Şahane Hayatım
14:45 Sen Çal Kapımı
16:15 Şevkat Yerimdar
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Bursa Bülbülü
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Altı Üstü İstanbul
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:15 Dünya Kupası Program
09:00 Tete ve Masal Rüyalar Diyarı
10:40 Kasaba Doktoru
13:55 Seksenler
14:50 Yürek Çıkmazı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gassal