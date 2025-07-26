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TV yayın akışı 26 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 26 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

26.07.2025 09:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 26 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Temmuz Cumartesi günü tv yayın akışı...

26 Temmuz Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Temmuz Cumartesi tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Gençliğim Eyvah

09:00 Zembilli

11:50 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma

13:40 Aile Saadeti

17:00 Çakallarla Dans 4

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kızıl Hare

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Gelin Halayı

15:30 Kuralsız Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

NOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Kirli Sepeti

13:00 Yasak Elma

16:00 Şevkat Yerimdar

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yanlış Anlama 2

SHOW TV YAYIN AKIŞI

6:00 Siyah Kalp

08:00 Kaynanalar

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 İbo İle Güllüşah

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Hanım Köylü

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Kod 355

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:20 Yedi Numara

07:55 Hayatımın Neşesi

10:25 Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 2: Dinozorlar Çağı

12:10 Yeşil Deniz

14:10 Mehmed: Fetihler Sultanı

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

20:00 Pembe Panter

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:45 Süper 1 Takım

09:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin

14:45 Ben Eşimi Bilmez Miyim

20:00 MasterChef Türkiye

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