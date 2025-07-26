TV yayın akışı 26 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

26 Temmuz Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Temmuz Cumartesi tv yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Gençliğim Eyvah
09:00 Zembilli
11:50 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
13:40 Aile Saadeti
17:00 Çakallarla Dans 4
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kızıl Hare
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Gelin Halayı
15:30 Kuralsız Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
NOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kirli Sepeti
13:00 Yasak Elma
16:00 Şevkat Yerimdar
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yanlış Anlama 2
SHOW TV YAYIN AKIŞI
6:00 Siyah Kalp
08:00 Kaynanalar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 İbo İle Güllüşah
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Hanım Köylü
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Kod 355
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:20 Yedi Numara
07:55 Hayatımın Neşesi
10:25 Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 2: Dinozorlar Çağı
12:10 Yeşil Deniz
14:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
20:00 Pembe Panter
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:45 Süper 1 Takım
09:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin
14:45 Ben Eşimi Bilmez Miyim
20:00 MasterChef Türkiye