Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 27 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 27 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

27.12.2025 09:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TV yayın akışı 27 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Aralık günü tv yayın akışı...

27 Aralık akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Aralık yayın akışı...

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer İle Mutfakta

12:00 Kamera Arkası

12:45 Halef: Köklerin Çağrısı

16:00 Ben Leman

19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber

20:00 Ben Leman

23:30 Sahtekarlar

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:45 Hayallerinin Peşinde

11:45 Taşacak Bu Deniz

15:30 Akif

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı (Yeni bölüm)

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Eşref Rüya

16:15 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Güller ve Günahlar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Köşeyi Dönen Adam

14:45 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

11:50 Sümela’nın Şifresi 3: Cünyor Temel

13:50 Kuruluş Orhan

17:10 Çakallarla Dans 2

19:00 atv Ana Haber

20:00 Taşıyıcı 2

21:45 Cinayet Süsü

STAR TV YAYIN AKIŞI

9:00 Fırıldak Ailesi

11:00 Sahipsizler

14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15:30 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Kara Bela

22:30 Kara Bela

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

17:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

İlgili Konular: #yayın akışı #TV rehberi