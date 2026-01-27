TV yayın akışı 27 Ocak Salı! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.01.2026
27 Ocak 2026 Salı günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 27 Ocak Salı günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın ikinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Salı gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu 27 Ocak Salı yayın akışı listesini sizler için hazırladık. İşte, bugünkü program rehberi...

ATV YAYIN AKIŞI 

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 ABİ

23.30 ABİ

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Krater

22.15 Krater

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kıskanmak

19.00 Now Ana Haber

20.00 Kıskanmak

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07.00 Bahar

09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07.00 Aramızda Kalsın

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Tosun Paşa   

22.00 Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.20 Kalk Gidelim

09.20 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.35 Kara Ağaç Destanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

TV8 YAYIN AKIŞI

06.00 Tuzak

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Survivor 2026

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

